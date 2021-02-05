Ситимобил в Челябинске является популярной службой заказа такси, которая предлагает выгодные условия. В нашей статье дается подробная информация о тарифах и ценах для пассажиров и условиях работы для водителей.

Как заказать такси

Заказать Ситимобил в Челябинске можно следующими способами:

через телефон диспетчерской службы;

через приложение, установленное на смартфоне;

на официальном сайте.

Телефон Ситимобил в Челябинске:

+7 (351) 700-77-77

Горячая линия Ситимобил в Челябинске отсутствует, что позволяет скоро обрабатывать заказы на территории города. Во время заявки необходимо сообщить точку начала и конца маршрута, тариф. Диспетчер рассчитает стоимость поездки.

С мобильного телефона можно сделать онлайн-заказ через приложение Ситимобил для города Челябинска. Для этого необходимо программу скачать на смартфон. Желательно установить геолокацию, чтобы приложение автоматически определило, где находится клиент. Программа также позволяет отследить местонахождение водителя, ввести промокод. Ссылки приложений:

Заказать онлайн такси Ситимобил в Челябинске можно через официальный сайт, который удобен для смартфонов и планшетов.

city-mobil.ru

Заказы на сайте обрабатываются круглосуточно.

Тарифы

Рассчитать стоимость поездки в Челябинске можно в соответствии со следующими тарифами:

Эконом. Бесплатное время ожидания – 3 минуты, далее – 13 рублей за минуту. Минимальная поездка – 79 рублей за 3 км. Далее стоимость – 3 руб. за 1 км.

Комфорт. Бесплатное время ожидания – 3 минуты, далее – 6 рублей за минуту. Минимальная поездка – 136 рублей за 4 км. Далее стоимость 1 км. – 4 руб.

Если вызвать машину по тарифу «Комфорт» через официальный сайт, можно получить дополнительный бонус 10 %.

Тариф Эконом

Стоимость от 59 руб. Бесплатное ожидание 3 мин. Платное ожидание 5 руб. Стоимость за километр 6 руб. Стоимость минуты поездки 3 руб. Стоимость за городом 10 руб./км Плата за отмену поездки 59 руб. Детское кресло 50 руб. Перевозка животного 40 руб.

Автомобили: Hyundai Solaris,Kia Rio,Volkswagen Polo,Ford Focus,Renault Logan,Datsun ON-DO,Daewoo Nexia,Lada Granta,Lada Priora,Lada Largus

Тариф Доставка

Стоимость от 59 руб. Бесплатное ожидание 3 мин. Платное ожидание 5 руб. Стоимость за километр 6 руб. Стоимость минуты поездки 3 руб. Стоимость за городом 10 руб./км Плата за отмену поездки 59 руб.

Автомобили:

Тариф Комфорт

Стоимость от 69 руб. Бесплатное ожидание 3 мин. Платное ожидание 6 руб. Стоимость за километр 7 руб. Стоимость минуты поездки 3 руб. Стоимость за городом 12 руб./км Плата за отмену поездки 59 руб. Детское кресло 50 руб. Перевозка животного 40 руб.

Автомобили: Hyundai Solaris,Kia Rio,Volkswagen Polo,Skoda Octavia,Skoda Rapid,Nissan Almera,Renault Logan,Kia Cerato,Volkswagen Jetta,Lada Vesta

Как рассчитать стоимость поездки

Расчет стоимость поездки производится в онлайн-приложении. Сайт автоматически рассчитывает длину маршрута по пути кратчайшего следования. Изменение стоимости может произойти только в том случае, если клиент самостоятельно сменил маршрут или по вине заказчика получился простой. При оформлении заказа клиент заполняет поля «Откуда» и «Куда», делает выбор тарифа. На телефон заказа автоматически придет уведомление с указанием времени прибытия машины.

Если есть необходимость, то клиент оформляет предварительный заказ. Для этого можно совершить звонок на диспетчерский номер, заказать такси в приложении или на официальном сайте. Посадка совершается не поздней времени, указанного при оформлении заказа. При посадке позже обговоренного времени дополнительно оплачиваются минуты простоя.

Дополнительные услуги

По телефонному номеру Ситимобил в Челябинске можно заказать следующие дополнительные услуги:

детское кресло – стоимость 50 рублей;

перевозка животных – стоимость 40 рублей;

трезвый водитель, водитель сядет за руль вашего автомобиля и доставит вас по нужному адресу – стоимость 999 рублей;

попутчики – есть возможность сэкономить на поездке с попутчиками.

Клиенты Ситимобил в Челябинске при заказе через онлайн-приложение могут существенно сэкономить благодаря промокодам:

C9ANOBS дает скидку 500 рублей;

ROCKET дает скидку на 3 поездки 20 %;

HELLOVK дает скидку на 5 поездок 10 %;

CVOAZQ9 дает скидку на 6 поездок 300 рублей.

Такси Ситимобил в Челябинске оказывает доставку.

Минимальная стоимость услуги – 130 руб.

Отмена заказа – 130 руб.

Фиксированная поездка – 6 руб. за 1 км.

Время бесплатного ожидания – 3 мин.

Цена платного ожидания – 4 руб. за мин.

Доставка до двери – 70 руб.

Максимальное время ожидания – 15 мин.

При помощи такси Ситимобил можно доставить посылку весом до 20 кг. по городу Челябинску. И заказчик, и получатель имеют возможность отслеживать путь посылки в онлайн-режиме.

Работа в Ситимобил

Работа в компании Ситимобил отличается стабильной оплатой труда, круглосуточной поддержкой таксистов. Основные требования к водителям:

возраст – не менее 21 года;

стаж работы – не менее 3 лет;

наличие водительских прав категории В.

Начинать работу в компании можно на личном автомобиле. При его отсутствии возможно работать на арендованной машине, предварительно заключив договор об аренде авто у партнеров-такси. Для официального трудоустройства потребуется паспорт и водительское удостоверение. Автомобиль должен быть иностранного производства, без правого руля, с исправной системой обогрева и кондиционирования.

Для трудоустройства необходимо отправить онлайн-заявку на официальный сайт в разделе «для водителей». В течение суток с водителем свяжется специалист компании, чтобы уточнить личные данные. Затем нужно подойти в офис для подписания договора, осмотра автомобиля, прохождения инструктажа. Остается только загрузить приложение «для водителей в Челябинске» и войти под зарегистрированным аккаунтом.

Новичок получает статус «Стандартный», благодаря которому комиссия составляет 20 %. Если на протяжении недели он выполнил не менее 50 заказов, то переходит на статус «Silver». В этом случае происходит снижение комиссии на 2 %. При выполнении не менее 70 заказов за неделю комиссию можно снизить до 16 %.

Если на личный автомобиль оклеить бренд «Ситимобил», то водитель получает приоритет при распределении заказов, зарабатывает ежемесячно выплаты по классу «Эконом» — 4000 рублей, по классу «Комфорт» — 6000 рублей.

Отзывы

Клиенты такси Ситимобил отмечают быстрый отклик на заказ, вежливых и аккуратных водителей, удобное мобильное приложение, которое позволяет проследить, где находится автомобиль и узнать о действующих скидках. Ирина С. пишет, что благодаря такси Ситимобил по Челябинску стало удобно передвигаться с детьми.

Ситимобил в Челябинске является серьезным конкурентом своим партнерам благодаря низким ценам и большой системе скидок. Компания предоставляет комфортные автомобили и удобное приложение, позволяющее отследить нахождение машины и контролировать сумму поездки.

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